https://ria.ru/20250926/rosatom-2044439989.html

Специалисты обсудили аддитивные технологии на круглом столе "Росатома"

Специалисты обсудили аддитивные технологии на круглом столе "Росатома" - РИА Новости, 26.09.2025

Специалисты обсудили аддитивные технологии на круглом столе "Росатома"

Специалисты в сфере аддитивных технологий в научном сообществе и образовательных учреждениях России поучаствовали в круглом столе на Мировой атомной неделе,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:28:00+03:00

2025-09-26T09:28:00+03:00

2025-09-26T09:28:00+03:00

время науки

технологии

наука и инновации

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

москва

красногорск

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044498014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4117a15e9aba220fc9a29e3104de597e.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Специалисты в сфере аддитивных технологий в научном сообществе и образовательных учреждениях России поучаствовали в круглом столе на Мировой атомной неделе, которая проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".Тема мероприятия – "Функциональные, уникальные, прочные: новые технологии и материалы будущего уже сейчас". Участники выделили четыре ключевые направления на ближайшие годы в области материаловедения: внедрение автоматизированной линии синтеза новых материалов, развитие биопринтинга в медицине, необходимость кооперации и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей.Говоря об аддитивных технологиях в медицине, научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития госкорпорации "Росатома" "Материалы и технологии", первый заместитель директора частного учреждения "Наука и инновации" ("Росатом") Алексей Дуб отметил, что сегодня перед российскими учеными стоит задача перехода от единично-произведенных изделий к серийным моделям. Он отметил, что аддитивные технологии уже встают в авангарде не только медицинских разработок, но и других областей."Для этого нужна консолидация сил вокруг формирования как единой базы данных, так и подготовки молодых специалистов, особенно конструкторов, способных мыслить о новых технологиях и изделиях масштабно, учитывая создаваемые объекты целиком, чтобы быть в силах предсказать влияние совокупности факторов на свойства еще на моменте разработки", – подчеркнул Дуб, его слова приводит пресс-служба.Тему использования аддитивных технологий в медицине поддержал соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. Он рассказал о последних российских разработках в этой области.Начальник управления развития перспективных технологий ИИ Сбербанка Семен Буденный обратил внимание на возможности использования ИИ в области материаловедения. По его словам, за последние несколько лет в мире создано несколько систем ИИ, способных проводить материаловедческие исследования. В России они также могут использоваться, однако для этого нужно наладить сотрудничество между материаловедческими школами мирового уровня и передовыми специалистами в области ИИ и обмена данными.И.о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Сухих рассказал, как меняются подходы к подготовке кадров в условиях стремительного развития промышленности."Внедрение новых технологий в любой производственный процесс требует комплексного подхода, от разработки оборудования до подготовки кадров. При поддержке “Росатома” мы открыли Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) на базе ТПУ, который ведет активную научно-исследовательскую и практическую работу в направлении развития трехмерной печати и подготовки кадров для промышленности будущего", – сказал он.Директор АНОО "Город Детства", на базе которого открыты два ЦАТОД для воспитанников детских садов и школьников в подмосковных городах Красногорск и Химки, Наталья Андреева рассказала об опыте образовательного учреждения в приобщении детей к аддитивным технологиям."Для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство нашей стране и ускорить разработку и внедрение инноваций, нужны специалисты нового типа, которых необходимо взрастить с самого детства, открыть для них новые горизонты мышления, недоступные людям с традиционным подходом. Мы развиваем у детей аддитивное мышление, которое кардинально отличается от привычного нам, когда предметы создаются путем отсекания лишнего", – считает директор АНОО.

https://ria.ru/20250922/rossija-2043475536.html

россия

москва

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, наука и инновации, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, москва, красногорск, сбербанк россии