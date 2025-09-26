https://ria.ru/20250926/rogov-2044506797.html

Верхушку ВСУ называют котловодцы, завил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Верхушку ВСУ в рядах украинской армии называют котловодцы, так как из-за их приказов украинская группировка уже неоднократно попадала в окружение, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее подразделения группировки "Юг" уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По данным Минобороны, основная часть заблокированной группировки ВСУ уничтожена, из 800 военнослужащих оставалось около 80. "Верхушку ВСУ часто называют котловодцами, так как они регулярно бросают солдат на самоубийственные горе-операции, после чего те попадают в котлы, где их уничтожают", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим относится к людям как к расходному материалу, которым можно жертвовать, чтобы удержаться у власти.

