Рейтинг@Mail.ru
Верхушку ВСУ называют котловодцы, завил Рогов - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/rogov-2044506797.html
Верхушку ВСУ называют котловодцы, завил Рогов
Верхушку ВСУ называют котловодцы, завил Рогов - РИА Новости, 26.09.2025
Верхушку ВСУ называют котловодцы, завил Рогов
Верхушку ВСУ в рядах украинской армии называют котловодцы, так как из-за их приказов украинская группировка уже неоднократно попадала в окружение, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:12:00+03:00
2025-09-26T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Верхушку ВСУ в рядах украинской армии называют котловодцы, так как из-за их приказов украинская группировка уже неоднократно попадала в окружение, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее подразделения группировки "Юг" уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По данным Минобороны, основная часть заблокированной группировки ВСУ уничтожена, из 800 военнослужащих оставалось около 80. "Верхушку ВСУ часто называют котловодцами, так как они регулярно бросают солдат на самоубийственные горе-операции, после чего те попадают в котлы, где их уничтожают", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим относится к людям как к расходному материалу, которым можно жертвовать, чтобы удержаться у власти.
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Верхушку ВСУ называют котловодцы, завил Рогов

Рогов: верхушку ВСУ в рядах украинской армии называют котловодцы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Верхушку ВСУ в рядах украинской армии называют котловодцы, так как из-за их приказов украинская группировка уже неоднократно попадала в окружение, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее подразделения группировки "Юг" уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По данным Минобороны, основная часть заблокированной группировки ВСУ уничтожена, из 800 военнослужащих оставалось около 80.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
"Верхушку ВСУ часто называют котловодцами, так как они регулярно бросают солдат на самоубийственные горе-операции, после чего те попадают в котлы, где их уничтожают", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим относится к людям как к расходному материалу, которым можно жертвовать, чтобы удержаться у власти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала