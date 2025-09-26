https://ria.ru/20250926/rogov-2044489284.html

Рогов сравнил площадь освобожденных ВС России территорий с 45 Парижами

специальная военная операция на украине

владимир рогов

россия

париж

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Площадь освобожденных российскими войсками в текущем году в ходе специальной военной операции территорий сопоставима с 45 Парижами, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские войска в этом году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, под полный контроль перешли 205 населенных пунктов, сообщили ранее в Минобороны России. "Площадь освобожденных территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперед, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима Зеленского", - сказал Рогов. Площадь Парижа составляет 105,4 квадратных километров.

россия

париж

