26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 26.09.2025
Рогов сравнил площадь освобожденных ВС России территорий с 45 Парижами
Рогов сравнил площадь освобожденных ВС России территорий с 45 Парижами - РИА Новости, 26.09.2025
Рогов сравнил площадь освобожденных ВС России территорий с 45 Парижами
Площадь освобожденных российскими войсками в текущем году в ходе специальной военной операции территорий сопоставима с 45 Парижами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:40:00+03:00
2025-09-26T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
россия
париж
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Площадь освобожденных российскими войсками в текущем году в ходе специальной военной операции территорий сопоставима с 45 Парижами, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские войска в этом году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, под полный контроль перешли 205 населенных пунктов, сообщили ранее в Минобороны России. "Площадь освобожденных территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперед, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима Зеленского", - сказал Рогов. Площадь Парижа составляет 105,4 квадратных километров.
россия
париж
владимир рогов, россия, париж, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Париж, Безопасность
Рогов сравнил площадь освобожденных ВС России территорий с 45 Парижами

Рогов: площадь освобожденных ВС РФ территорий сопоставима с 45 Парижами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Площадь освобожденных российскими войсками в текущем году в ходе специальной военной операции территорий сопоставима с 45 Парижами, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Российские войска в этом году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, под полный контроль перешли 205 населенных пунктов, сообщили ранее в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Площадь освобожденных территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперед, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима Зеленского", - сказал Рогов.
Площадь Парижа составляет 105,4 квадратных километров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговРоссияПарижБезопасность
 
 
