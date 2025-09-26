Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН отклонил проект о продлении резолюции по Ирану
22:41 26.09.2025 (обновлено: 23:48 26.09.2025)
СБ ООН отклонил проект о продлении резолюции по Ирану
Совет Безопасности ООН отказался продлить резолюцию по иранской ядерной проблеме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен — РИА Новости. Совет Безопасности ООН отказался продлить резолюцию по иранской ядерной проблеме, передает корреспондент РИА Новости. Инициативу предложили Россия и Китай.Отклоненный документ подразумевал, что действие резолюции продлилось бы на шесть месяцев, а все участники СВПД должны были бы немедленно возобновить переговоры.Против выступили девять членов Совбеза, четверо — за, еще двое воздержались. Россия категорически не признает заявления о запуске восстановления антииранских санкций, заявил зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания. Он также обвинил "Евротройку" в намерении окончательно развалить ядерную сделку и назвал ее попытки вернуть к жизни резолюции, направленные против Тегерана, "неправомерными и нежизнеспособными".&quot;Поэтому и в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: &lt;...&gt; она (резолюция 2231. — Прим. ред.) прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила &lt;...&gt; утратят актуальность&quot;, — добавил он.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал организацию признать ситуацию незаконной, обвинив США в предательстве дипломатии, а "Евротройку" — в ее захоронении.Британия, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез о запуске механизма восстановления международных санкций против Тегерана, отмененных сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, постоянно действующий орган ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций.
ООН, 26 сен — РИА Новости. Совет Безопасности ООН отказался продлить резолюцию по иранской ядерной проблеме, передает корреспондент РИА Новости.
Инициативу предложили Россия и Китай.
Отклоненный документ подразумевал, что действие резолюции продлилось бы на шесть месяцев, а все участники СВПД должны были бы немедленно возобновить переговоры.
Против выступили девять членов Совбеза, четверо — за, еще двое воздержались.
Россия категорически не признает заявления о запуске восстановления антииранских санкций, заявил зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания. Он также обвинил "Евротройку" в намерении окончательно развалить ядерную сделку и назвал ее попытки вернуть к жизни резолюции, направленные против Тегерана, "неправомерными и нежизнеспособными".
"Поэтому и в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: <...> она (резолюция 2231. Прим. ред.) прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила <...> утратят актуальность", — добавил он.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал организацию признать ситуацию незаконной, обвинив США в предательстве дипломатии, а "Евротройку" — в ее захоронении.
Британия, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез о запуске механизма восстановления международных санкций против Тегерана, отмененных сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, постоянно действующий орган ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций.
