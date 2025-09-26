https://ria.ru/20250926/rezoljutsii-2044717501.html
Полянский: попытки вернуть к жизни антииранские резолюции неправомерны
Полянский: попытки вернуть к жизни антииранские резолюции неправомерны
ООН, 26 сен - РИА Новости. Любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН "неправомерны и нежизнеспособны", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Любые поползновения вернуть к жизни антииранские резолюции Совета Безопасности ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
