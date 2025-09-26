https://ria.ru/20250926/repertuar-2044575686.html

Директор Театра Армии рассказала о перезагрузке и обновлении репертуара

Директор Театра Армии рассказала о перезагрузке и обновлении репертуара - РИА Новости, 26.09.2025

Директор Театра Армии рассказала о перезагрузке и обновлении репертуара

В репертуаре Центрального академического театра Российской Армии после перезагрузки остались только спектакли, не "старше" четырех лет, сообщила директор... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:32:00+03:00

2025-09-26T14:32:00+03:00

2025-09-26T14:32:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044574650_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_d0e9669888cd42ededfdfd550f652213.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В репертуаре Центрального академического театра Российской Армии после перезагрузки остались только спектакли, не "старше" четырех лет, сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская. "Мы практически перезагрузили театр: мы сняли старые спектакли и сегодня у нас в репертуаре на Большой сцене только те спектакли, которым не более четырех лет", - рассказала она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что Театр Армии выполняет сегодня особенную миссию, поэтому важной частью работы являются мероприятия для участников СВО и их семей. Половина премьер посвящена темам Великой Отечественной войны и патриотизма. "Надо сказать, что это не агитки и не плакатные спектакли, это настоящие, глубокие патриотические работы", - подчеркнула Авимская.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество