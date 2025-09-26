https://ria.ru/20250926/repertuar-2044575686.html
Директор Театра Армии рассказала о перезагрузке и обновлении репертуара
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В репертуаре Центрального академического театра Российской Армии после перезагрузки остались только спектакли, не "старше" четырех лет, сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская. "Мы практически перезагрузили театр: мы сняли старые спектакли и сегодня у нас в репертуаре на Большой сцене только те спектакли, которым не более четырех лет", - рассказала она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что Театр Армии выполняет сегодня особенную миссию, поэтому важной частью работы являются мероприятия для участников СВО и их семей. Половина премьер посвящена темам Великой Отечественной войны и патриотизма. "Надо сказать, что это не агитки и не плакатные спектакли, это настоящие, глубокие патриотические работы", - подчеркнула Авимская.
