Адвоката Pussy Riot внесли в реестр иноагентов

17:06 26.09.2025 (обновлено: 17:20 26.09.2025)
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.И. Захватов*", - говорится в сообщении.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ).Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.* Внесен в реестр иноагентов** Признан террористической организацией, запрещен в России
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.И. Захватов*", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.
* Внесен в реестр иноагентов
** Признан террористической организацией, запрещен в России
Минюст расширил список иноагентов
Вчера, 17:09
 
