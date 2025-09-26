https://ria.ru/20250926/reestr--2044641486.html
Адвоката Pussy Riot внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:06:00+03:00
2025-09-26T17:06:00+03:00
2025-09-26T17:20:00+03:00
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.И. Захватов*", - говорится в сообщении.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ).Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.* Внесен в реестр иноагентов** Признан террористической организацией, запрещен в России
