https://ria.ru/20250926/reestr--2044641486.html

Адвоката Pussy Riot внесли в реестр иноагентов

Адвоката Pussy Riot внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.09.2025

Адвоката Pussy Riot внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:06:00+03:00

2025-09-26T17:06:00+03:00

2025-09-26T17:20:00+03:00

pussy riot

иноагенты

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.И. Захватов*", - говорится в сообщении.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ).Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.* Внесен в реестр иноагентов** Признан террористической организацией, запрещен в России

https://ria.ru/20250926/inoagenty-2044642409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

pussy riot, иноагенты, россия, общество