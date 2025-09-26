https://ria.ru/20250926/rassledovanie-2044483151.html
Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку
Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку - РИА Новости, 26.09.2025
Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку
Заключившие досудебное соглашение со следствием лица есть в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:36:00+03:00
2025-09-26T07:36:00+03:00
2025-09-26T07:36:00+03:00
происшествия
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заключившие досудебное соглашение со следствием лица есть в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Сведения о том, что Каменев Ю.В. каким-либо образом препятствовал предварительному следствию, основаны лишь на показаниях лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в документах. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
https://ria.ru/20250925/vzyatka-2044183628.html
https://ria.ru/20250917/fsb-2042459333.html
россия
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку
Фигуранты дела замглавы аппарата РЖД Каменева пошли на сделку со следствием
