Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку

07:36 26.09.2025
происшествия
россия
ржд
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заключившие досудебное соглашение со следствием лица есть в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Сведения о том, что Каменев Ю.В. каким-либо образом препятствовал предварительному следствию, основаны лишь на показаниях лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в документах. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заключившие досудебное соглашение со следствием лица есть в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Сведения о том, что Каменев Ю.В. каким-либо образом препятствовал предварительному следствию, основаны лишь на показаниях лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в документах.
Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).
Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.
На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
