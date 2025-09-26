https://ria.ru/20250926/rassledovanie-2044483151.html

Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку

Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заключившие досудебное соглашение со следствием лица есть в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Сведения о том, что Каменев Ю.В. каким-либо образом препятствовал предварительному следствию, основаны лишь на показаниях лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в документах. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.

