https://ria.ru/20250926/rassledovanie-2044480423.html

Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева дали на него показания

Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева дали на него показания - РИА Новости, 26.09.2025

Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева дали на него показания

Фигуранты в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T06:57:00+03:00

2025-09-26T06:57:00+03:00

2025-09-26T06:57:00+03:00

происшествия

россия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фигуранты в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, давали на него показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Сведения… основаны лишь на показаниях лиц.., которые намерены облегчить свою участь путем оговора (Каменева - ред.)", - сообщала защита в своих апелляционных жалобах на продление стражи Каменеву. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.

https://ria.ru/20250621/sud-2024429334.html

https://ria.ru/20250801/sud-2032922893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ржд