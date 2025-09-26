Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева дали на него показания
Фигуранты дела замглавы аппарата РЖД Каменева давали на него показания
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фигуранты в деле замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, давали на него показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Сведения… основаны лишь на показаниях лиц.., которые намерены облегчить свою участь путем оговора (Каменева - ред.)", - сообщала защита в своих апелляционных жалобах на продление стражи Каменеву.
Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).
Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.
На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.