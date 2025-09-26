ПВО сбила шесть беспилотников над Брянской и Курской областями

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 26.09.2025 (обновлено: 14:41 26.09.2025)
Средства ПВО за три часа сбили шесть украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО за три часа сбили шесть украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Двадцать шестого сентября текущего года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО за три часа сбили шесть украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Двадцать шестого сентября текущего года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Боец ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Боец ВС России хитростью уничтожил украинский БПЛА
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
