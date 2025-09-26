https://ria.ru/20250926/pvo-2044574130.html

ПВО сбила шесть беспилотников над Брянской и Курской областями

2025-09-26T14:29:00+03:00

2025-09-26T14:29:00+03:00

2025-09-26T14:41:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО за три часа сбили шесть украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Двадцать шестого сентября текущего года в период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

2025

безопасность, курская область, россия, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)