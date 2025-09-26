https://ria.ru/20250926/pvo-2044541220.html

Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю

Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю

Средства ПВО России уничтожили 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 24 управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS за неделю,... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 24 управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS за неделю, сообщило в пятницу Минобороны. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

