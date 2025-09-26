https://ria.ru/20250926/pvo-2044541220.html
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 24 управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS за неделю, сообщило в пятницу Минобороны. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
