Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/pvo-2044541220.html
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю
Средства ПВО России уничтожили 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 24 управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS за неделю,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:50:00+03:00
2025-09-26T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 24 управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS за неделю, сообщило в пятницу Минобороны. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО уничтожила 1724 беспилотника ВСУ за неделю

МО: средства ПВО за неделю сбили 1724 БПЛА, 24 авиабомбы и пять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион в зоне спецоперации
Зенитный ракетный дивизион в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 24 управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS за неделю, сообщило в пятницу Минобороны.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала