Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 55 БПЛА противника, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке.Российские бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

