ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 26.09.2025
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 26.09.2025
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
курская область
Новости
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Средства ПВО сбили 3 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов
ПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Курская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Безопасность
 
 
