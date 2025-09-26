https://ria.ru/20250926/pvo--2044533744.html
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
