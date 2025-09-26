https://ria.ru/20250926/putin-2044690479.html

Путин призвал глав регионов решать задачи, стоящие перед ними

владимир путин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избранным главам субъектов Федерации нужно решать задачи, которые стоят перед их регионами, граждане ждут решения таких вопросов, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами, в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте Федерации. Люди ждут решения этих вопросов", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

