https://ria.ru/20250926/putin-2044686013.html
Путин пообещал продолжить прямые контакты с главами регионов
Путин пообещал продолжить прямые контакты с главами регионов - РИА Новости, 26.09.2025
Путин пообещал продолжить прямые контакты с главами регионов
Президент России Владимир Путин сообщил, что будет продолжать прямые контакты с избранными главами регионов. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:56:00+03:00
2025-09-26T18:56:00+03:00
2025-09-26T18:56:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет продолжать прямые контакты с избранными главами регионов. "Я, со своей стороны, желаю вам успехов, и будем продолжать прямые контакты с вами так же, как мы делаем это постоянно. У нас система взаимоотношений выстроена: это и личные контакты, работа в рамках Госсовета, работа в соответствующих министерствах и ведомствах правительства. В общем, работа в не только субъектах и напрямую с субъектами, но и в рамках федеральных округов. Линии контактов, коммуникаций все выстроены", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.
https://ria.ru/20250926/putin-2044684319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал продолжить прямые контакты с главами регионов
Путин заявил, что продолжит прямые контакты с избранными главами регионов