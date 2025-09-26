https://ria.ru/20250926/putin-2044686013.html

Путин пообещал продолжить прямые контакты с главами регионов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет продолжать прямые контакты с избранными главами регионов. "Я, со своей стороны, желаю вам успехов, и будем продолжать прямые контакты с вами так же, как мы делаем это постоянно. У нас система взаимоотношений выстроена: это и личные контакты, работа в рамках Госсовета, работа в соответствующих министерствах и ведомствах правительства. В общем, работа в не только субъектах и напрямую с субъектами, но и в рамках федеральных округов. Линии контактов, коммуникаций все выстроены", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.

