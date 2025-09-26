Рейтинг@Mail.ru
Путин уверен, что Первышов справится с задачами тамбовского губернатора
18:55 26.09.2025
Путин уверен, что Первышов справится с задачами тамбовского губернатора
политика
россия
владимир путин
евгений первышов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Евгений Первышов справится со своими задачами на посту тамбовского губернатора. "Вы человек опытный, не только зарекомендовали себя в боевой обстановке достойно, но и ваш предыдущий опыт, в том числе административная работа, серьезный, значительный, тоже с хорошими результатами… Не сомневаюсь в том, что и здесь вы сможете справиться с возросшими, конечно, задачами, с усложненными задачами, с большим уровнем ответственности", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
россия
политика, россия, владимир путин, евгений первышов
Политика, Россия, Владимир Путин, Евгений Первышов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Евгений Первышов справится со своими задачами на посту тамбовского губернатора.
"Вы человек опытный, не только зарекомендовали себя в боевой обстановке достойно, но и ваш предыдущий опыт, в том числе административная работа, серьезный, значительный, тоже с хорошими результатами… Не сомневаюсь в том, что и здесь вы сможете справиться с возросшими, конечно, задачами, с усложненными задачами, с большим уровнем ответственности", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Политика Россия Владимир Путин Евгений Первышов
 
 
