Путин назвал убедительной поддержку избранных глав регионов
Путин назвал убедительной поддержку избранных глав регионов
2025-09-26T18:53:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал убедительной поддержку, которую получили на выборах избранные главы регионов. "Мы встретились для того, чтобы я имел возможность поздравить вас с победой на выборах, но и поговорить о том, что нам предстоит делать в ближайшее время. По их итогам вы получили убедительную поддержку, это очевидно, как в ходе прямого голосования, так и при избрании через региональные законодательные собрания", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
