26.09.2025
18:52 26.09.2025
Путин отметил выпускников программы "Время героев" Костюк и Первышова
Президент РФ Владимир Путин отметил выпускников программы "Время героев" Марию Костюк и Евгения Первышова, победивших на выборах глав регионов. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил выпускников программы "Время героев" Марию Костюк и Евгения Первышова, победивших на выборах глав регионов. "Двое выходцев из этой программы ("Время героев" - ред.), Мария Федоровна Костюк и Евгений Алексеевич Первышов, по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Путин, обращаясь к главам регионов, также отметил, что в управленческие команды стоит привлекать ветеранов специальной военной операции, в первую очередь, выпускников программа "Время героев" и ее региональных аналогов.
Путин отметил выпускников программы "Время героев" Костюк и Первышова

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил выпускников программы "Время героев" Марию Костюк и Евгения Первышова, победивших на выборах глав регионов.
"Двое выходцев из этой программы ("Время героев" - ред.), Мария Федоровна Костюк и Евгений Алексеевич Первышов, по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Путин, обращаясь к главам регионов, также отметил, что в управленческие команды стоит привлекать ветеранов специальной военной операции, в первую очередь, выпускников программа "Время героев" и ее региональных аналогов.
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
12 июня, 16:04
 
