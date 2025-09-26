https://ria.ru/20250926/putin-2044683354.html
Путин отметил выпускников программы "Время героев" Костюк и Первышова
2025-09-26T18:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил выпускников программы "Время героев" Марию Костюк и Евгения Первышова, победивших на выборах глав регионов. "Двое выходцев из этой программы ("Время героев" - ред.), Мария Федоровна Костюк и Евгений Алексеевич Первышов, по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Путин, обращаясь к главам регионов, также отметил, что в управленческие команды стоит привлекать ветеранов специальной военной операции, в первую очередь, выпускников программа "Время героев" и ее региональных аналогов.
