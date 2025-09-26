Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 26.09.2025
18:47 26.09.2025
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Марии Костюк удачи на посту губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Губернатором Еврейской автономной области была избрана Мария Костюк. "Мария Федоровна, для вас это тоже не новый регион. Вы знаете проблемы Дальнего Востока, работали там и раньше. При личных встречах рассказывали мне о планах, о решении тех задач, которые считаете приоритетными. Желаю вам удачи. Уверен, всё будет получаться в совместной работе с правительством Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции, обращаясь к Костюк. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме глав ряда регионов, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области

Путин поздравил Костюк с победой на выборах в Еврейской автономной области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин с Марией Костюк
Президент РФ Владимир Путин с Марией Костюк - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин с Марией Костюк. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Марии Костюк удачи на посту губернатора Еврейской автономной области (ЕАО).
В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Губернатором Еврейской автономной области была избрана Мария Костюк.
"Мария Федоровна, для вас это тоже не новый регион. Вы знаете проблемы Дальнего Востока, работали там и раньше. При личных встречах рассказывали мне о планах, о решении тех задач, которые считаете приоритетными. Желаю вам удачи. Уверен, всё будет получаться в совместной работе с правительством Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции, обращаясь к Костюк.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме глав ряда регионов, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Президент России Владимир Путин и Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин пожелал успехов избранной главе НАО Гехт
