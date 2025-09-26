https://ria.ru/20250926/putin-2044679731.html

Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области

Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области

Президент РФ Владимир Путин пожелал Марии Костюк удачи на посту губернатора Еврейской автономной области (ЕАО).

политика

россия

еврейская автономная область

дальний восток

владимир путин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Марии Костюк удачи на посту губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Губернатором Еврейской автономной области была избрана Мария Костюк. "Мария Федоровна, для вас это тоже не новый регион. Вы знаете проблемы Дальнего Востока, работали там и раньше. При личных встречах рассказывали мне о планах, о решении тех задач, которые считаете приоритетными. Желаю вам удачи. Уверен, всё будет получаться в совместной работе с правительством Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции, обращаясь к Костюк. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме глав ряда регионов, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.

россия

еврейская автономная область

дальний восток

2025

Новости

