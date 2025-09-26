https://ria.ru/20250926/putin-2044679731.html
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 26.09.2025
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области
Президент РФ Владимир Путин пожелал Марии Костюк удачи на посту губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:47:00+03:00
2025-09-26T18:47:00+03:00
2025-09-26T18:47:00+03:00
политика
россия
еврейская автономная область
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982022861_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_80ee9bb5eaef8e42cb2ae83631b861fd.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Марии Костюк удачи на посту губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). В период ЕДГ избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Губернатором Еврейской автономной области была избрана Мария Костюк. "Мария Федоровна, для вас это тоже не новый регион. Вы знаете проблемы Дальнего Востока, работали там и раньше. При личных встречах рассказывали мне о планах, о решении тех задач, которые считаете приоритетными. Желаю вам удачи. Уверен, всё будет получаться в совместной работе с правительством Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции, обращаясь к Костюк. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме глав ряда регионов, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250926/putin-2044676267.html
россия
еврейская автономная область
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982022861_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b9b3b19d839c41f01ab5bc75f002f698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, еврейская автономная область, дальний восток, владимир путин
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин пожелал Костюк удачи на посту главы Еврейской автономной области
Путин поздравил Костюк с победой на выборах в Еврейской автономной области