Россияне поддерживают власти страны, заявил Путин

26.09.2025

Россияне поддерживают власти страны, заявил Путин

Россияне поддерживают власти своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

2025-09-26

2025-09-26T18:44:00+03:00

2025-09-26T18:49:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают власти своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают. И вас в данном случае поддержали в ходе избирательной кампании", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.

