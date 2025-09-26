https://ria.ru/20250926/putin-2044678015.html
Россияне поддерживают власти страны, заявил Путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают власти своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши люди понимают тот ответственный момент исторический, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают. И вас в данном случае поддержали в ходе избирательной кампании", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.
