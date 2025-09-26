Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к избранным главам регионов - РИА Новости, 26.09.2025
18:43 26.09.2025 (обновлено: 18:53 26.09.2025)
Путин обратился к избранным главам регионов
Путин обратился к избранным главам регионов - РИА Новости, 26.09.2025
Путин обратился к избранным главам регионов
Президент России Владимир Путин обратился к избранным главам регионов, сказав, что необходимо исполнять обещания, данные гражданам. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к избранным главам регионов, сказав, что необходимо исполнять обещания, данные гражданам."Нужно исполнять те обещания, которые были вами даны гражданам, избирателям, нашим людям в ходе избирательной кампании в качестве целей развития регионов, решения вопросов социального характера",- сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Путин обратился к избранным главам регионов

Путин призвал избранных глав регионов исполнять обещания, данные гражданам

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к избранным главам регионов, сказав, что необходимо исполнять обещания, данные гражданам.
«
"Нужно исполнять те обещания, которые были вами даны гражданам, избирателям, нашим людям в ходе избирательной кампании в качестве целей развития регионов, решения вопросов социального характера",- сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
