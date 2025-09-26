https://ria.ru/20250926/putin-2044676267.html
Путин пожелал успехов избранной главе НАО Гехт
2025-09-26T18:41:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Гехт, избранной главой Ненецкого Автономного округа. В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов. "Ирина Альфредовна, желаю действительно искренне успехов вам", - сказал Путин.
