26.09.2025
18:41 26.09.2025
Путин пожелал успехов избранной главе НАО Гехт
Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Гехт, избранной главой Ненецкого Автономного округа. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Гехт, избранной главой Ненецкого Автономного округа. В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов. "Ирина Альфредовна, желаю действительно искренне успехов вам", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и Ирина Гехт
Президент России Владимир Путин и Ирина Гехт. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Гехт, избранной главой Ненецкого Автономного округа.
В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов.
"Ирина Альфредовна, желаю действительно искренне успехов вам", - сказал Путин.
Заголовок открываемого материала