Путин призвал использовать опыт ЕДГ, учитывающий особенности регионов

Путин призвал использовать опыт ЕДГ, учитывающий особенности регионов

2025-09-26T18:34:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Опыт прошедшего Единого дня голосования (ЕДГ), учитывающий особенности регионов, целесообразно использовать и впредь, заявил президент России Владимир Путин. "В субъектах Федерации применялись разные подходы, позволяющие сделать участие в выборах максимально удобным для граждан. Имею в виду и дистанционные форматы, и организацию многодневного голосования. Полагаю, что такой опыт, учитывающий особенности регионов, целесообразно использовать и впредь", - сказал глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

