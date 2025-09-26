https://ria.ru/20250926/putin-2044671956.html

Путин рассчитывает, что главы регионов будут понимать запросы граждан

Путин рассчитывает, что главы регионов будут понимать запросы граждан - РИА Новости, 26.09.2025

Путин рассчитывает, что главы регионов будут понимать запросы граждан

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что избранные главы регионов РФ будут работать с пониманием запросов граждан. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:30:00+03:00

2025-09-26T18:30:00+03:00

2025-09-26T18:46:00+03:00

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что избранные главы регионов РФ будут работать с пониманием запросов граждан."Результат голосования - это в том числе, возможно, прежде всего - готовность и желание людей поддержать Россию, поддержать свою страну. Поддержать людей, от которых зависит состояние экономики, состояние социальной сферы. Именно это желание направлено на то, чтобы не конкретного человека с его амбициями поднять куда-то наверх, а направлено на то, чтобы страну сделать сильнее. Но реальное воплощение этих чаяний зависит от вас. И я очень рассчитываю на то, что с пониманием этого запроса вы и будете работать. Во благо России в целом и во благо тех людей, которые пришли и проголосовали за вас и ждут от вас результатов. Не только в глобальном измерении, но и в конкретном регионе, в конкретном городе, поселке. И я тоже, честно говоря, рассчитываю именно на такое качество вашей, нашей совместной работы", - сказал глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250926/putin-2044671735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин