Путин рассчитывает, что главы регионов будут понимать запросы граждан
18:30 26.09.2025 (обновлено: 18:46 26.09.2025)
Путин рассчитывает, что главы регионов будут понимать запросы граждан
политика
россия
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что избранные главы регионов РФ будут работать с пониманием запросов граждан."Результат голосования - это в том числе, возможно, прежде всего - готовность и желание людей поддержать Россию, поддержать свою страну. Поддержать людей, от которых зависит состояние экономики, состояние социальной сферы. Именно это желание направлено на то, чтобы не конкретного человека с его амбициями поднять куда-то наверх, а направлено на то, чтобы страну сделать сильнее. Но реальное воплощение этих чаяний зависит от вас. И я очень рассчитываю на то, что с пониманием этого запроса вы и будете работать. Во благо России в целом и во благо тех людей, которые пришли и проголосовали за вас и ждут от вас результатов. Не только в глобальном измерении, но и в конкретном регионе, в конкретном городе, поселке. И я тоже, честно говоря, рассчитываю именно на такое качество вашей, нашей совместной работы", - сказал глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что избранные главы регионов РФ будут работать с пониманием запросов граждан.
"Результат голосования - это в том числе, возможно, прежде всего - готовность и желание людей поддержать Россию, поддержать свою страну. Поддержать людей, от которых зависит состояние экономики, состояние социальной сферы. Именно это желание направлено на то, чтобы не конкретного человека с его амбициями поднять куда-то наверх, а направлено на то, чтобы страну сделать сильнее. Но реальное воплощение этих чаяний зависит от вас. И я очень рассчитываю на то, что с пониманием этого запроса вы и будете работать. Во благо России в целом и во благо тех людей, которые пришли и проголосовали за вас и ждут от вас результатов. Не только в глобальном измерении, но и в конкретном регионе, в конкретном городе, поселке. И я тоже, честно говоря, рассчитываю именно на такое качество вашей, нашей совместной работы", - сказал глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов
Вчера, 18:29
 
Политика Россия Владимир Путин
 
 
