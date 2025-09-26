https://ria.ru/20250926/putin-2044671735.html
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов - РИА Новости, 26.09.2025
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов
Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин."Результат голосования - это в том числе и, может быть, прежде всего, это готовность и желание людей поддержать Россию", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов
