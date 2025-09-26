Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 26.09.2025 (обновлено: 18:39 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/putin-2044671735.html
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов - РИА Новости, 26.09.2025
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов
Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:29:00+03:00
2025-09-26T18:39:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин."Результат голосования - это в том числе и, может быть, прежде всего, это готовность и желание людей поддержать Россию", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250926/putin-2044671407.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов

Путин: результаты выборов демонстрируют готовность граждан поддержать Россию

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Результат голосования - это в том числе и, может быть, прежде всего, это готовность и желание людей поддержать Россию", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин назвал ориентир для всех, кто находится у органов власти
Вчера, 18:28
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала