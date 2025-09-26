https://ria.ru/20250926/putin-2044671735.html

Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов

Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов - РИА Новости, 26.09.2025

Путин рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов

Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:29:00+03:00

2025-09-26T18:29:00+03:00

2025-09-26T18:39:00+03:00

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Результаты выборов демонстрируют готовность и желание граждан поддержать Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин."Результат голосования - это в том числе и, может быть, прежде всего, это готовность и желание людей поддержать Россию", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250926/putin-2044671407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин