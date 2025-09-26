https://ria.ru/20250926/putin-2044671407.html

Путин назвал ориентир для всех, кто находится у органов власти

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Преданность Родине, которую показывают бойцы СВО, люди, прошедшие боевую закалку, должна быть ориентиром для всех, кто сегодня во власти, сказал президент РФ Владимир Путин.В пятницу президент провел встречу с избранными главами регионов."Убежден, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех – для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений", - сказал Путин.

2025

