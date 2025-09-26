Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/putin-2044671195.html
Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам
Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам - РИА Новости, 26.09.2025
Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам
Россияне оценивали кандидатов на выборах по конкретным делам и результатам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:28:00+03:00
2025-09-26T18:28:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569758805_0:0:2747:1545_1920x0_80_0_0_dd784499d0d715e2d8ce2dd190f0214a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне оценивали кандидатов на выборах по конкретным делам и результатам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250926/kriteriy-2044670079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569758805_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_41daa841ed282b845f7b1c8b5775b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам

Путин: россияне оценивают кандидатов по конкретным делам и результатам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне оценивали кандидатов на выборах по конкретным делам и результатам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин назвал главный критерий эффективности работы власти
Вчера, 18:25
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала