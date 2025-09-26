https://ria.ru/20250926/putin-2044671195.html

Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам

Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам - РИА Новости, 26.09.2025

Путин заявил, что россияне оценивали кандидатов по результатам

Россияне оценивали кандидатов на выборах по конкретным делам и результатам, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне оценивали кандидатов на выборах по конкретным делам и результатам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

