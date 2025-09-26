https://ria.ru/20250926/putin-2044670236.html

Путин пожелал плодотворной работы избранным главам регионов

Путин пожелал плодотворной работы избранным главам регионов - РИА Новости, 26.09.2025

Путин пожелал плодотворной работы избранным главам регионов

Президент России Владимир Путин пожелал успешной и плодотворной работы избранным главам регионов страны. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:26:00+03:00

2025-09-26T18:26:00+03:00

2025-09-26T18:37:00+03:00

владимир путин

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешной и плодотворной работы избранным главам регионов страны."Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам успешной и плодотворной работы, достижения тех результатов, которых от вас ждут люди", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250926/kriteriy-2044670079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, политика, россия