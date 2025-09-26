https://ria.ru/20250926/putin-2044670236.html
Путин пожелал плодотворной работы избранным главам регионов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешной и плодотворной работы избранным главам регионов страны."Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам успешной и плодотворной работы, достижения тех результатов, которых от вас ждут люди", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
