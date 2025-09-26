У России есть все возможности в экономике и социальной сфере, заявил Путин

https://ria.ru/20250926/putin-2044669644.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. У России есть все возможности, чтобы добиваться результатов и в экономике, и в социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны. Добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов РФ.

