https://ria.ru/20250926/putin-2044669467.html
Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой
Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой - РИА Новости, 26.09.2025
Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой
Президент России Владимир Путин попросил избранных глав регионов все время быть в контакте с людьми. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:24:00+03:00
2025-09-26T18:24:00+03:00
2025-09-26T18:35:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил избранных глав регионов все время быть в контакте с людьми."Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте, встречаться, выслушивать, понимать запросы людей", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250926/putin-2044671195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой
Путин попросил избранных глав регионов все время быть в контакте с людьми