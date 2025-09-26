https://ria.ru/20250926/putin-2044669467.html

Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой

Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой

Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой

Президент России Владимир Путин попросил избранных глав регионов все время быть в контакте с людьми. 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил избранных глав регионов все время быть в контакте с людьми."Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте, встречаться, выслушивать, понимать запросы людей", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

