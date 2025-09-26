https://ria.ru/20250926/putin-2044669379.html

Путин рассказал о высоких требованиях к власти

Путин рассказал о высоких требованиях к власти - РИА Новости, 26.09.2025

Путин рассказал о высоких требованиях к власти

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Масштаб стоящих перед Россией задач предъявляет высокие требования к власти, заявил президент РФ Владимир Путин."Масштаб стоящих перед нами задач, и те вызовы, на которые сейчас отвечает наша страна, предъявляют новые, более высокие требования к системе управления, к людям, работающим в органах власти. Еще раз повторю: здесь важны не только профессиональные, но и личные качества. Готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

