Путин рассказал о ключевой задачи губернаторов

Активная поддержка российских военных и ветеранов спецоперации - ключевая задача, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:24:00+03:00
2025-09-26T18:24:00+03:00
2025-09-26T18:31:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Активная поддержка российских военных и ветеранов спецоперации - ключевая задача, заявил президент России Владимир Путин."Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей - это все задачи, которые безусловно остаются с нами в качестве ключевых", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Новости
ru-RU
