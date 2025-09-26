https://ria.ru/20250926/putin-2044668624.html
Важно оправдать доверие россиян, заявил Путин
Важно оправдать доверие россиян, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2025
Важно оправдать доверие россиян, заявил Путин
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Важно оправдать доверие россиян, выстраивать работу так, чтобы она соответствовала ожиданиям граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Важно оправдать доверие россиян, заявил Путин
Путин: работу нужно выстраивать так, чтобы она соответствовала ожиданиям граждан