Важно оправдать доверие россиян, заявил Путин

18:22 26.09.2025 (обновлено: 18:31 26.09.2025)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Важно оправдать доверие россиян, выстраивать работу так, чтобы она соответствовала ожиданиям граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Важно оправдать доверие россиян, выстраивать работу так, чтобы она соответствовала ожиданиям граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
