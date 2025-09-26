https://ria.ru/20250926/putin-2044668528.html
Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих
26.09.2025
Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что регионы страны продолжат поддержку военнослужащих. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что регионы страны продолжат поддержку военнослужащих."Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей - это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.
Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих
