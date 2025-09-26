https://ria.ru/20250926/putin-2044668528.html

Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих

Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих - РИА Новости, 26.09.2025

Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что регионы страны продолжат поддержку военнослужащих. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:22:00+03:00

2025-09-26T18:22:00+03:00

2025-09-26T18:31:00+03:00

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что регионы страны продолжат поддержку военнослужащих."Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей - это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов.

https://ria.ru/20250926/putin-2044671956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество