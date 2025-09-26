Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил работу избирательных кампаний
18:21 26.09.2025 (обновлено: 18:27 26.09.2025)
Путин оценил работу избирательных кампаний
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательные кампании в России проходили в конкурентных условиях и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин."Избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов РФ.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательные кампании в России проходили в конкурентных условиях и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов РФ.
Опрос показал, сколько россиян положительно оценили работу Путина
Вчера, 09:59
Вчера, 09:59
 
