https://ria.ru/20250926/putin-2044668323.html
Путин оценил работу избирательных кампаний
Путин оценил работу избирательных кампаний - РИА Новости, 26.09.2025
Путин оценил работу избирательных кампаний
Избирательные кампании в России проходили в конкурентных условиях и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:21:00+03:00
2025-09-26T18:21:00+03:00
2025-09-26T18:27:00+03:00
владимир путин
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательные кампании в России проходили в конкурентных условиях и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин."Избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов РФ.
https://ria.ru/20250926/putin-2044504786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин оценил работу избирательных кампаний
Путин: избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и высокой явке