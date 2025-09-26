https://ria.ru/20250926/putin-2044668223.html
Путин назвал ключевую задачу России
Путин назвал ключевую задачу России - РИА Новости, 26.09.2025
Путин назвал ключевую задачу России
Президент РФ Владимир Путин назвал ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности России.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности России."Наша общая, ключевая задача - укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечивания оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.
