Путин назвал ключевую задачу России

Путин назвал ключевую задачу России - РИА Новости, 26.09.2025

Путин назвал ключевую задачу России

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности России.

2025-09-26T18:21:00+03:00

2025-09-26T18:21:00+03:00

2025-09-26T18:33:00+03:00

россия

безопасность

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности России."Наша общая, ключевая задача - укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечивания оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.

https://ria.ru/20250926/putin-2044669276.html

россия

2025

