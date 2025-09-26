https://ria.ru/20250926/putin-2044668127.html

Путин рассказал губернаторам, как надо действовать

Путин рассказал губернаторам, как надо действовать

Путин рассказал губернаторам, как надо действовать

Действовать необходимо с полной отдачей, сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к избранным губернаторам. 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Действовать необходимо с полной отдачей, сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к избранным губернаторам."Конечно, очень важно оправдать это доверие (граждан - ред.), выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать необходимо с полной отдачей", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

