Путин: Россия имеет ресурсы для решения стратегических задач развития

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. У России есть ресурсы для решения стратегических задач развития, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов РФ.

