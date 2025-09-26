https://ria.ru/20250926/putin-2044668017.html
Путин: Россия имеет ресурсы для решения стратегических задач развития
Путин: Россия имеет ресурсы для решения стратегических задач развития - РИА Новости, 26.09.2025
Путин: Россия имеет ресурсы для решения стратегических задач развития
У России есть ресурсы для решения стратегических задач развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:20:00+03:00
2025-09-26T18:20:00+03:00
2025-09-26T18:30:00+03:00
россия
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. У России есть ресурсы для решения стратегических задач развития, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов РФ.
https://ria.ru/20250926/putin-2044668223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин: Россия имеет ресурсы для решения стратегических задач развития
Путин заявил о наличии ресурсов у России для решения стратегических задач