Путин оценил стратегический курс страны - РИА Новости, 26.09.2025
18:20 26.09.2025 (обновлено: 18:28 26.09.2025)
Путин оценил стратегический курс страны
Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, поселках", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Путин оценил стратегический курс страны

Путин: россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса страны

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, поселках", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Путин обратился к избранным главам регионов с просьбой
