https://ria.ru/20250926/putin-2044647216.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:22:00+03:00

2025-09-26T17:22:00+03:00

2025-09-26T17:29:00+03:00

владимир путин

россия

москва

тигран кеосаян

маргарита симоньян

вгик

мираж

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044601135_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_a0ad0b8414fd7980036380b879d976e7.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщается на сайте Кремля.Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна."Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе", - говорится в телеграмме.В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044607451.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, москва, тигран кеосаян, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал)