Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщается на сайте Кремля.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна.
"Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе", - говорится в телеграмме.
В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.