Путин наградил орденом Почета актера Симонова
Путин наградил орденом Почета актера Симонова - РИА Новости, 26.09.2025
Путин наградил орденом Почета актера Симонова
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета актера Владимира Симонова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета актера Владимира Симонова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Симонова Владимира Александровича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театра имени Евгения Вахтангова", - говорится в тексте указа.
