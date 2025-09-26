https://ria.ru/20250926/putin-2044623744.html

Путин наградил орденом Почета актера Симонова

Путин наградил орденом Почета актера Симонова - РИА Новости, 26.09.2025

Путин наградил орденом Почета актера Симонова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета актера Владимира Симонова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:26:00+03:00

2025-09-26T16:26:00+03:00

2025-09-26T17:14:00+03:00

россия

владимир путин

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044643686_759:0:3002:1262_1920x0_80_0_0_0a43fefa3a26f6e05d45d6ad82afa230.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета актера Владимира Симонова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Симонова Владимира Александровича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театра имени Евгения Вахтангова", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20250926/putin-2044614879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин