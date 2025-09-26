Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
16:26 26.09.2025 (обновлено: 17:14 26.09.2025)
Путин наградил орденом Почета актера Симонова
Путин наградил орденом Почета актера Симонова
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета актера Владимира Симонова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Симонова Владимира Александровича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театра имени Евгения Вахтангова", - говорится в тексте указа.
Актер Владимир Симонов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета актера Владимира Симонова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Симонова Владимира Александровича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театра имени Евгения Вахтангова", - говорится в тексте указа.
