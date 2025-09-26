Рейтинг@Mail.ru
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/putin-2044617386.html
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России - РИА Новости, 26.09.2025
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России
Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжились в рабочем кабинете главы российского государства, сообщил... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:17:00+03:00
2025-09-26T16:17:00+03:00
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044541912_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_64d5f89636d50a050efa30578301ae34.jpg
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжились в рабочем кабинете главы российского государства, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там", - говорится в сообщении. Президенты начали переговоры в формате "один на один", затем они провели рабочий завтрак и продолжили переговоры.
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044568491.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044541912_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_342244d35afeb23802f9a09ec5ebb991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России

Пул первого: переговоры Лукашенко и Путина продолжились в кабинете президента РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжились в рабочем кабинете главы российского государства, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там", - говорится в сообщении.
Президенты начали переговоры в формате "один на один", затем они провели рабочий завтрак и продолжили переговоры.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома"
Вчера, 14:10
 
ПолитикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала