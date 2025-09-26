https://ria.ru/20250926/putin-2044617386.html
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России - РИА Новости, 26.09.2025
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России
26.09.2025
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжились в рабочем кабинете главы российского государства, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там", - говорится в сообщении. Президенты начали переговоры в формате "один на один", затем они провели рабочий завтрак и продолжили переговоры.
Беседа Лукашенко и Путина продолжилась в кабинете президента России
