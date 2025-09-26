https://ria.ru/20250926/putin-2044614879.html
Путин наградил посла России в Сирии Орденом дружбы
Путин наградил посла России в Сирии Орденом дружбы - РИА Новости, 26.09.2025
Путин наградил посла России в Сирии Орденом дружбы
Президент России Владимир Путин наградил посла России в Сирии Александра Ефимова Орденом дружбы, соответствующий указ размещен на официальном сайте... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:10:00+03:00
2025-09-26T16:10:00+03:00
2025-09-26T16:15:00+03:00
россия
сирия
владимир путин
александр ефимов (посол россии в сирии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596768619_0:42:2736:1581_1920x0_80_0_0_765d9aa7e9256239f30ab8d3a56853aa.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Сирии Александра Ефимова Орденом дружбы, соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых документов. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом дружбы Ефимова Александра Владимировича - специального представителя президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, с этой же формулировкой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден начальник отдела в департаменте многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Сергей Шатуновский-Бюрно. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена начальник отдела в генеральном секретариате (департаменте) МИД РФ Алана Туаева.
https://ria.ru/20250926/orlenok-2044610167.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596768619_304:0:2736:1824_1920x0_80_0_0_569fd08991cfc4e05e271417bc0b98c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, владимир путин, александр ефимов (посол россии в сирии)
Россия, Сирия, Владимир Путин, Александр Ефимов (посол России в Сирии)
Путин наградил посла России в Сирии Орденом дружбы
Путин наградил посла России в Сирии Ефимова Орденом дружбы