Путин наградил посла России в Сирии Орденом дружбы

16:10 26.09.2025 (обновлено: 16:15 26.09.2025)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Сирии Александра Ефимова Орденом дружбы, соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых документов. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом дружбы Ефимова Александра Владимировича - специального представителя президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, с этой же формулировкой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден начальник отдела в департаменте многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Сергей Шатуновский-Бюрно. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена начальник отдела в генеральном секретариате (департаменте) МИД РФ Алана Туаева.
Александр Ефимов
Александр Ефимов. Архивное фото
Александр Ефимов. Архивное фото
Россия Сирия Владимир Путин Александр Ефимов (посол России в Сирии)
 
 
