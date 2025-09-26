https://ria.ru/20250926/putin-2044614879.html

Путин наградил посла России в Сирии Орденом дружбы

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Сирии Александра Ефимова Орденом дружбы, соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых документов. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом дружбы Ефимова Александра Владимировича - специального представителя президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, с этой же формулировкой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден начальник отдела в департаменте многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Сергей Шатуновский-Бюрно. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена начальник отдела в генеральном секретариате (департаменте) МИД РФ Алана Туаева.

