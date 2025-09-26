https://ria.ru/20250926/putin-2044583637.html

Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии

Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025

Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:52:00+03:00

2025-09-26T14:52:00+03:00

2025-09-26T14:52:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии. Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии. "У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (ред. - АЭС), что будет дальше", - вспомнил Лукашенко в ходе встречи. Путин отметил, что экономика растёт. "А вы знаете, что - искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно", - предложил президент России. Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии. "Причём мощный. Очень мощный", - подтвердил Путин. "Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в" холодном режиме", когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - рассказал белорусский лидер. -0-

https://ria.ru/20250926/putin-2044559331.html

https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044415104.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко