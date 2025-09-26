Рейтинг@Mail.ru
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025
14:52 26.09.2025
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии
в мире
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии. Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии. "У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (ред. - АЭС), что будет дальше", - вспомнил Лукашенко в ходе встречи. Путин отметил, что экономика растёт. "А вы знаете, что - искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно", - предложил президент России. Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии. "Причём мощный. Очень мощный", - подтвердил Путин. "Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в" холодном режиме", когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - рассказал белорусский лидер. -0-
россия
белоруссия
в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии.
Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии.
"У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (ред. - АЭС), что будет дальше", - вспомнил Лукашенко в ходе встречи.
Путин отметил, что экономика растёт.
"А вы знаете, что - искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно", - предложил президент России.
Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии.
"Причём мощный. Очень мощный", - подтвердил Путин.
"Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в" холодном режиме", когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - рассказал белорусский лидер. -0-
