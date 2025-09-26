https://ria.ru/20250926/putin-2044583637.html
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:52:00+03:00
2025-09-26T14:52:00+03:00
2025-09-26T14:52:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии. Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии. "У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (ред. - АЭС), что будет дальше", - вспомнил Лукашенко в ходе встречи. Путин отметил, что экономика растёт. "А вы знаете, что - искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно", - предложил президент России. Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии. "Причём мощный. Очень мощный", - подтвердил Путин. "Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в" холодном режиме", когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - рассказал белорусский лидер. -0-
https://ria.ru/20250926/putin-2044559331.html
https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044415104.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_302d42c14df1b3ed8c6be017e55a46ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии
Путин предложил Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал белорусскому коллеге Александру Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии, поскольку они являются мощным потребителем электроэнергии.
Лидеры в Кремле обсудили в пятницу в том числе вопросы производства и потребления энергии.
"У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали: построим станцию (ред. - АЭС), что будет дальше", - вспомнил Лукашенко
в ходе встречи.
Путин
отметил, что экономика растёт.
"А вы знаете, что - искусственный интеллект, дата-центры вы можете развивать активно", - предложил президент России
.
Лукашенко согласился, что в этом случае появляется еще один потребитель электроэнергии.
"Причём мощный. Очень мощный", - подтвердил Путин.
"Поэтому даже у нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в" холодном режиме", когда они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - рассказал белорусский лидер. -0-