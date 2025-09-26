https://ria.ru/20250926/putin-2044559331.html

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Лукашенко в Кремле

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Лукашенко в Кремле

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина с Александром Лукашенко в Кремле еще продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня уже в полдень, собственно, началась его беседа с Лукашенко, с президентом Лукашенко. Она продолжается", - сказал Песков журналистам.

