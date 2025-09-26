Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/putin-2044545541.html
Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России"
Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России" - РИА Новости, 26.09.2025
Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России"
Форум "Историко-культурное наследие России" за прошедшее время вырос в авторитетную экспертную площадку с неизменно актуальной повесткой, сообщил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:03:00+03:00
2025-09-26T13:03:00+03:00
россия
великий новгород
владимир путин
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Форум "Историко-культурное наследие России" за прошедшее время вырос в авторитетную экспертную площадку с неизменно актуальной повесткой, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия. Приветствие Путина участникам десятого парламентского форума "Историко-культурное наследие России" зачитал в ходе мероприятия замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "За прошедшее время форум вырос в авторитетную экспертную площадку с широким представительством и неизменно актуальной повесткой. Его участники ведут содержательные дискуссии, выдвигают востребованные инициативы в области защиты исторической правды, сбережения национального культурного достояния, продвижения традиционных ценностей", - сообщил Путин. Он отметил, что участники форума встречаются в разных городах России, что позволяет предметно, с учетом местных особенностей проанализировать ситуацию с сохранением уникальных древних памятников, шедевров градостроительства, архитектуры зодчества. "Эти ключевые темы в повестке и нынешнего юбилейного форума в Великом Новгороде, где зарождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства. Уверен, что ваша встреча послужит плодотворному обмену опытом и лучшими практиками", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250926/buddizm-2044512224.html
https://ria.ru/20250926/putin-2044493328.html
россия
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великий новгород, владимир путин, максим орешкин
Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Максим Орешкин
Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России"

Путин: форум "Историко-культурное наследие России" вырос в авторитетную площадку

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Форум "Историко-культурное наследие России" за прошедшее время вырос в авторитетную экспертную площадку с неизменно актуальной повесткой, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия.
Приветствие Путина участникам десятого парламентского форума "Историко-культурное наследие России" зачитал в ходе мероприятия замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Церемония открытия III Международного буддийского форума - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин направил приветствие участникам Международного буддийского форума
Вчера, 10:52
"За прошедшее время форум вырос в авторитетную экспертную площадку с широким представительством и неизменно актуальной повесткой. Его участники ведут содержательные дискуссии, выдвигают востребованные инициативы в области защиты исторической правды, сбережения национального культурного достояния, продвижения традиционных ценностей", - сообщил Путин.
Он отметил, что участники форума встречаются в разных городах России, что позволяет предметно, с учетом местных особенностей проанализировать ситуацию с сохранением уникальных древних памятников, шедевров градостроительства, архитектуры зодчества.
"Эти ключевые темы в повестке и нынешнего юбилейного форума в Великом Новгороде, где зарождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства. Уверен, что ваша встреча послужит плодотворному обмену опытом и лучшими практиками", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин
Вчера, 09:08
 
РоссияВеликий НовгородВладимир ПутинМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала