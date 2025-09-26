https://ria.ru/20250926/putin-2044545541.html

Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России"

Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России" - РИА Новости, 26.09.2025

Путин оценил работу форума "Историко-культурное наследие России"

Форум "Историко-культурное наследие России" за прошедшее время вырос в авторитетную экспертную площадку с неизменно актуальной повесткой, сообщил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2025

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Форум "Историко-культурное наследие России" за прошедшее время вырос в авторитетную экспертную площадку с неизменно актуальной повесткой, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам мероприятия. Приветствие Путина участникам десятого парламентского форума "Историко-культурное наследие России" зачитал в ходе мероприятия замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "За прошедшее время форум вырос в авторитетную экспертную площадку с широким представительством и неизменно актуальной повесткой. Его участники ведут содержательные дискуссии, выдвигают востребованные инициативы в области защиты исторической правды, сбережения национального культурного достояния, продвижения традиционных ценностей", - сообщил Путин. Он отметил, что участники форума встречаются в разных городах России, что позволяет предметно, с учетом местных особенностей проанализировать ситуацию с сохранением уникальных древних памятников, шедевров градостроительства, архитектуры зодчества. "Эти ключевые темы в повестке и нынешнего юбилейного форума в Великом Новгороде, где зарождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства. Уверен, что ваша встреча послужит плодотворному обмену опытом и лучшими практиками", - добавил Путин.

