Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
13:00 26.09.2025 (обновлено: 13:09 26.09.2025)
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:00:00+03:00
2025-09-26T13:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. "То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 26 сентября 2025
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 26 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 26 сентября 2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа.
"То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
 
 
