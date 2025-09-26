https://ria.ru/20250926/putin-2044544743.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности - РИА Новости, 26.09.2025
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:00:00+03:00
2025-09-26T13:00:00+03:00
2025-09-26T13:09:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. "То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_302d42c14df1b3ed8c6be017e55a46ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
Путин: РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в сфере безопасности