https://ria.ru/20250926/putin-2044541744.html

Путин оценил работу по обеспечению безопасности Союзного Государства

Путин оценил работу по обеспечению безопасности Союзного Государства - РИА Новости, 26.09.2025

Путин оценил работу по обеспечению безопасности Союзного Государства

Работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного Государства идет ритмично, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:53:00+03:00

2025-09-26T12:53:00+03:00

2025-09-26T13:29:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного Государства идет ритмично, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. В ходе встречи Путин подчеркнул, что между Россией и Белоруссией идет активная работа практически по всем направлениям. "То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного Государства. Кстати говоря, и здесь, как мы с вами договаривались, все ритмично, в рабочем режиме идет. Естественным образом все развивается", - сказал он.

https://ria.ru/20250627/putin-2025799283.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире