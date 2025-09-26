Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетики - РИА Новости, 26.09.2025
12:41 26.09.2025
Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетики
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и Лукашенко в пятницу проводят переговоры в Кремле. "На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - отметил Путин на встрече. Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин, добавив, что круглая дата связана с образование атомной отрасли в СССР, где Россия и Белоруссия были вместе.
экономика, белоруссия, россия, ссср, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Белоруссия, Россия, СССР, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят переговоры в Кремле.
"На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - отметил Путин на встрече.
Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин, добавив, что круглая дата связана с образование атомной отрасли в СССР, где Россия и Белоруссия были вместе.
