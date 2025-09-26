https://ria.ru/20250926/putin-2044539326.html
Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетики
Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетики - РИА Новости, 26.09.2025
Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетики
Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил... РИА Новости, 26.09.2025
экономика
белоруссия
россия
ссср
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и Лукашенко в пятницу проводят переговоры в Кремле. "На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - отметил Путин на встрече. Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин, добавив, что круглая дата связана с образование атомной отрасли в СССР, где Россия и Белоруссия были вместе.
