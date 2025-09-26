Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил значение политической стабильности в России - РИА Новости, 26.09.2025
09:10 26.09.2025 (обновлено: 13:41 26.09.2025)
Путин оценил значение политической стабильности в России
Путин оценил значение политической стабильности в России - РИА Новости, 26.09.2025
Путин оценил значение политической стабильности в России
В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году."Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - подчеркнул Путин.
россия, владимир путин, элла памфилова, политика
Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова, Политика
Путин оценил значение политической стабильности в России

Путин: сегодня политическая стабильность в России особенно важна

Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
"Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин: российские власти укрепляют политическую систему
Россия Владимир Путин Элла Памфилова Политика
 
 
